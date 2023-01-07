الارصاد: امطار متفرقة وجيدة مصحوبة بخلايا سحب رعدية على هذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 07/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد فرصة سقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي قد تكون جيدة على بعض المناطق مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية احيانا، بينما لا تزال الفرصة مهيأة للأمطار على مناطق الشمال الشرقي.

ووفقا للتقرير درجات الحرارة القصوى تميل للانخفاض تتراوح مابين (14–19)مْ على اغلب المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير احتمال ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الشرقي.

والله اعلــــــــــــــــم.