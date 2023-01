ليبيا – أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لدعوات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

واشنطن أكدت بحسب ما نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد.

