وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية: عملت على تشجيع الأسر المنتجة ضمن رؤيتي لتطوير القطاع

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وفاء أبوبكر الكيلاني، في فعاليات افتتاح معرض “بيت العرب” للأسر المنتجة بقصر القبة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية إقامة مثل هذه المعارض بمشاركة كل الدول العربية الشقيقة في إطار تشجيع الأسر من أجل التعريف بإنتاجها المتنوع للرفع من مستوى معيشة هذه الأسر.

وعقب ذلك، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، في كلمتها الافتتاحية، بالحضور وتلبيتهم الدعوة والمشاركة في هذا المعرض، مؤكدة على دعم الأسر المنتجة وأهمية التعاون العربي في هذا المجال برعاية الجامعة العربية، وضرورة تشجيع ودعم الأسر للانخراط في برامج الأسر المنتجة لرفع من مستواها المعيشي لتصبح بالتالي رافدا للاقتصاد الوطني.

ومن جانبها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، إنها عملت على تشجيع الأسر المنتجة، ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع، بإقامة العديد من المعارض والبرامج والمبادرات، وإطلاق منصة لتسجيل وحصر الأسر، وتوج أخيرا بإنشاء هيئة الأسر المنتجة لتكون الحاضنة والراعية لكل أنشطة الأسر المنتجة، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وكما شاركت الوزيرة في فعاليات معرض “بيت العرب” للأسر المنتجة بالقاهرة، أسر منتجة من ليبيا والتي قامت رفقة كل الأسر المشاركة في المعرض بعرض منتجاتها وأعمالها، كما تضمن المعرض تقديم فقرات فنية مختلفة قدمها عدد من الفنانين.