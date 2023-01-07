أمن طرابلس: اصطدام 14 سيارة بطريق المطار

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت اصطدام 14 مركة آلية بطريق المطار بالعاصمة الليبية.

ولم تعلن مديرية أمن طرابلس عبر مكتبها الإعلامي عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب الحادث إلا أنها أكدت وقوع الحادث أثناء سقوط الأمطار.

وفي سياق منفصل أعلنت مديرية أمن طرابلس أمس الجمعة اصطدام سيارة مرسيدس بثلاث سيارات مركونات يمين الطريق بالقرب من جزيرة باب قرقارش نتيجة السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة.

وبينت مديرية أمن طرابلس أن الحادث لم يخلف إصابات بشرية حسبما أفاد ضابط التحقيق بقسم مرور حي الاندلس مساعد ضابط عبد المعز القريو .