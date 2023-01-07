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انطلاق انتخابات المجلس البلدي الخمس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-الخمس

شهدت بلدية الخمس، اليوم السبت، انطلاق انتخابات المجلس البلدي، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين.

وقالت اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في الخمس في بيان لها أن عملية الاقتراع بدأت دون أي تأخير يذكر.

وأوضحت اللجنة أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 8% من إجمالي أعداد المستحقين للتصويت حتى الساعة 11 من صباح اليوم، وفق اللجنة.

وجددت اللجنة الفرعية دعوتها الناخبين إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفى مراكز الاقتراع لإنجاح الانتخابات، كما دعت المواطنين إلى تحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدًا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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