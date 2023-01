الشبعاني: تغيير شكل الدولة إلى نظام رئاسي يتطلب تعديلاً دستوريًا

ليبيا – قال الباحث في القانون العام مجدي الشبعاني إن المرحلة المقبلة في ليبيا تحتاج إلى انتخابات وتجديد الدماء في مجلس النواب.

الشبعاني أكد في تصريحات خاصة لتلفزيون “العربي” أن مجلسي النواب والدولة تجاوزا الآن دورتين، مشيرًا إلى أن مخرجات مؤتمر جنيف كانت أكدت على أن 24 ديسمبر 2021 هو موعد تاريخ الانتخابات، ونحن نتأخر عنه الآن لقرابة عام.

وحول القاعدة الدستورية، رأى أن الانتخابات البرلمانية يوجد أساس دستوري لها، ولكن الاختلاف هو في تغيير شكل الدولة إلى نظام رئاسي وتحديد مواصفات الرئيس وصلاحياته، وشروط الترشح لهذا المنصب، وهو ما يتطلب تعديلًا دستوريًا، معتبرًا أن الخلل كله يكمن في هذه المسألة.

