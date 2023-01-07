شيوخ ورفلة يشترطون على الحداد بقاء السوريين والجنود الأتراك داخل المعسكرات

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أفادت مصادر خاصة لموقع “الوطن، بأن أعيان ومشايخ ورفلة اشترطوا على رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد بقاء المرتزقة السوريين المنضوين تحت قيادة الأتراك داخل المعسكرات في مدينة بني وليد فقط.

وجاء ذلك خلال لقاء الحداد رفقة محمود حمرة آمر لواء 444 قتال مع الأعيان والمشايخ خلال زيارته مدينة بني وليد.

وشهدت مدينة بني وليد تدريبات كبيرة وانتشارا موسعا لملثمين يتبعون ما يسمى ” اللواء 44 ” الذي ينضوي تحته مئات المرتزقة السوريين والقوات التركية ومليشيات من مصراتة.

وتفقد رئيس أركان المنطقة الغربية معسكرا يتبع للميليشا 444 بمدينة بني وليد التي باتت تنغل بالمرتزقة السوريين والأتراك، خاصة بعد الاتفاقيات التي وقعها رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة مع وزارة الدفاع التركية.