على خلفية اختراق منطقة الحدود.. عبدالله تطالب بترسيم الحدود بين ليبيا والجزائر

ليبيا – دعت عضو مجلس النواب سعاد عبد الله السلطة التنفيذية في ليبيا إلى السعي لترسيم الحدود بين ليبيا والجزائر على خلفية شائعات باختراق منطقة الحدود في أقصى جنوب غرب البلاد من الجانب الجزائري لبضعة كيلومترات على مستوى قرية ايسين بالقرب من مدينة غات.

عبد الله وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) أكدت من غات على هامش زيارتها ضمن وفد من مجلس النواب إلى عدد من مدن الجنوب على أن ترسيم الحدود الليبية مع الدول المجاورة أضحى أمرًا ضروريًا لتجنب أية مشاكل وإزاحة كل الغموض.

