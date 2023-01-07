وزير النفط بحكومة دبيبة: الإسراع في تنفيذ المشروعات سيعمل على زيادة الإنتاج

التقى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، بنائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية و المخاطر السياسية بالشركة كونكوفيلبس والوفد المرافق.

وخلال اللقاء، أكد جوش رغبة شركة كونكوفيلبس مواصلة الإستثمار فى ليبيا وأنها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية و أنّ الأوضاع فى ليبيا فى تحسن .

ومن جانبه تحدث وزير النفط والغاز حول تاريخ قطاع النفط الليبي و آليات التعاون المشترك بين الشركات الدولية العاملة فى ليبيا ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

كما تطرق الوزير إلى ما وصفه بـ “مبدأ ترسيخ الشفافية” فى المعاملات و الإجراءات داخل قطاع النفط والغاز بصفة خاصة و باقى هياكل الدولة بصفة عامة .

وأكد الوزير على الإسراع بتنفيذ المشاريع التى سيكون لها الأثر فى زيادة الإنتاج فى النفط والغاز مثل مشروع شمال جالو و القطعة NC 98 .