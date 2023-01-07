ملفات مهمة على طاولة بوجواري والسفير الغاني

الوطن| رصد

بحث عميد بلدية بنغازي، صقر بوجواري، مع سفير دولة غانا صامويل ادوتي، عددا من الملفات المهمة والمتعلقة بأوضاع الجالية الغانية في المدينة.

وخلال اللقاء، أثنى ادوتي على دور الأجهزة الأمنية المختصة في حصر أعداد الجالية وتصحيح أوضاعها، مشيدا بحفاوة استقبال البلدية وتجاوبها مع السفارة لما فيه خدمة المصلحة المشتركة بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع التنسيق الجاري مع غرفة التجارة والزراعة والصناعة لزيارة وفد من رجال الأعمال وفتح آفاق للتعاون في المجالات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص.