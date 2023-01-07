الدرقاش: صدور قائمة الأسماء الممنوعة عن الأحوال المدنية مخالف للشريعة الإسلامية

اعتبر مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني أن القائمة الصادرة بالأسماء التي يُمنع التسمي بها من قبل مصلحة الأحوال المدنية مخالفة للشريعة الإسلامية.

وقال “الدرقاش”، في منشور له بفيسبوك، “ما دام الاسم لا يحمل معنى يتعارض مع الإيمان والإسلام فلماذا الإصرار على تعريب الأسماء”.

وأضاف، “يجب أن يُترك لولي الأمر الحرية في اختيار اسم ولده أو ابنته سواء كان عربياً أم أعجمياً المهم أن لا يكون فيه معصية أو تعارضاً مع عقيدة المسلم”.

وتابع “أعتقد أن حرية التسمي هي من الحريات الشخصية التي يكفلها الإعلان الدستوري ويكفلها الاسلام أيضاً فصدور هذه القائمة مخالف للنصوص الدستورية ومخالف للشريعة الإسلامية”.