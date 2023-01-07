الدبيبة يوجه الوزارات بفتح مظاريف مناقصات الخدمات العامة في 12 يناير

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الوزارات بفتح المظاريف لمناقصات الخدمات العامة، التي تم الإعلان عنها عبر منصة المشتريات الحكومية، في 12 يناير الجاري على تمام الساعة 12 ظهرا، باعتبارها الخطوة الأولى في مشروع العمل من خلال منصة المشتريات الحكومية.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة في كتاب موجه للوزراء ورؤساء ومدراء الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة لللوزارات ومجلس الوزراء.

وأشار جمعة إلى أن تعليمات رئيس الحكومة تقضي بأن يكون يوم الأربعاء 11 يناير الجاري على تمام الساعة 12 موعدا لفتح المظريف للمناقصات التي تم إدراجها بالمنصة في كافة الوزارات والجهات العامة ضمانا لمشاركة الواسعة.

ولفت جمعة إلى أن جميع الوزارات قد أعلنت عن مناقصات في مجال الخدمات عبر منصة العطاءات والمشتريات الحكومية كخطوة أولى من مشروع الإفصاح والشفافية.