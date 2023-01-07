القاهرة.. الكيلاني تشارك في افتتاح معرض “بيت العرب”  للأسرة المنتجة

العنوان-القاهرة

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، في افتتاح معرض “بيت العرب” للأسر المنتجة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة، والذي افتتحه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته الافتتاحية للمعرض، على أهمية إقامة مثل هذه المعارض بمشاركة كل الدول العربية الشقيقة في إطار تشجيع الأسر من أجل التعريف بإنتاجها المتنوع للرفع من مستوى معيشة هذه الأسر.

وبحسب بيان الوزارة، أكدت الكيلاني عملها في تشجيع الأسر المنتجة، ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع، بإقامة العديد من المعارض والبرامج والمبادرات، وإطلاق منصة لتسجيل وحصر الأسر.

وأشارت الكيلاني إلى تتويج تلك الجهود أخيرا بإنشاء هيئة الأسر المنتجة لتكون الراعية لكل أنشطة الأسر المنتجة، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وشاركت في فعاليات المعرض، أسر منتجة من ليبيا والتي قامت رفقة كل الأسر المشاركة في المعرض بعرض منتجاتها وأعمالها، كما تضمن المعرض تقديم فقرات فنية مختلفة قدمها عدد من الفنانين.