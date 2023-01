ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح الجمعة، مع ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إيزابيث هوف والفريق المرافق لها، في مكتبه بديوان وزارة الصحة.

اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام أبو جناح عدد من الملفات، أبرزها، متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية، تحت إشراف وزارة الصحة، والتي سيتم من خلالها توفير أدوية لمرضى الأورام من فئة الأطفال وعددهم سبعمائة وعشرون طفلًا، بعد وصول 70% من الأدوية إلى ليبيا، وفي انتظار وصول باقي الشحنات في فبراير المقبل.

كما بحث المجتمعون تعزيز التعاون المشترك لعلاج مائة وست حالات تحتاج لزراعة نخاع العظم، وتخصيص مبالغ مالية لعلاجهم في دولتي إيطاليا واليونان.

وعلى نحو متصل، أبدى ممثلو المنظمة رغبتهم في توحيد الجهود مع وزارة الصحة لوضع آلية لعلاج مرضى ضمور العضلات، حيث ستشرع منظمة الصحة العالمية في تشكيل فريق فني متخصص للتعامل مع الحالات ووضع آلية لعلاجها.

Shares

The post أبو جناح يبحث مع منظمة الصحة العالمية تنفيذ اتفاقيتها لتوفير أدوية لـ 720 طفلًا من مرضى الأورام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية