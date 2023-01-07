المدغيو: استفتاء شعبي لحسم النقاط الخلافية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة، خليفة المدغيو، إن توافقات رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، خطوة إيجابية.

وأضاف المدغيو، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن التوافق قد ينقذ البلاد من حالة الاحتراب والاقتتال، وكل اللقاءات والتوافقات هدفها إنجاز العملية الانتخابية، والتوافق هو بين مجلسين وليس بين شخصين.

وأشار إلى أنه كون الأمر يخص القاعدة الدستورية، فإن كل هذه التحركات تصب في إنجاز الانتخابات، وهناك توجه من المجلسين للتصويت على قاعدة تنجز الانتخابات، وخارطة الطريق التي أعلنها الرئيسان هدفها حلحلة بعض الملفات الشائكة، لكن لابد أن تحدد هذه الخارطة مدة زمنية لكل الإجراءات.

وأكد على ضرورة تشكيل خارطة الطريق وحكومة موحدة تستطيع إنجاز العملية الانتخابية في كل ربوع الوطن، وهذا شرط مهم حتى يتم القبول بنتائج الانتخابات ونزاهتها.

وبشأن النقاط الخلافية، رأى المدغيو أن أغلب أعضاء مجلس الدولة مع عرض هذه النقاط في استفتاء شعبي للتصويت عليها وتكون الكلمة للشعب.

وقال المدغيو: “يجب نقل ملف النقاط الخلافية خاصة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلى الشعب وحسمه عن طريق الاستفتاء، وأتوقع أن يكون 2023 هو عام الانتخابات في ليبيا، وأن يكون للبلاد رئيس ومجلس تشريعي واحد منتخب”.