أبو زريبة يبحث احتياجات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والاِحتياجات الفنية وَالتقنية لهيئة السلامة الوطنية

أكد وزير الداخلية، اللواء عصام أبو زريبة، ضرورة الاهتمام بجميع المحتجزين بمراكز إيواء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم.

وناقش أبو زريبة خلال اجتماع مع رئيس الجهاز بالمنطقة الشرقية، اللواء رافع البرغثي، الصعوبات والتحديات التي تواجه منتسبي الجهاز في أداء عملهم، ووضع حلول لها، وأوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء، وآلية عمل الجهاز في ضبطهم.

كما اِجتمعَ أبو زريبة بِمُدير فَرع هيئة السلامة الوَطنية بِالمنطقة الشرقية اللواء عبدالعزيز العرفي.

وَتمَّ خِلال الاِجتماع بحث الاِحتياجات الفنية وَالتقنية لهيئة السلامة الوطنية؛ لِحماية السكان وَالمنشآت وَالمرافق العَامة وَالخاصة مِن خطر الحريق وَغيرها مِن الأخطار بِالمنطقة الشرقية.