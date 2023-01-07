شركة الكهرباء: العمل على استكمال خط نقل الطاقة غرب أجدابيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نقل بكرات موصلات جهد 66 ك ف إلى منطقة أجدابيا من مخازن الشركة بجندوبة غريان وذلك لاستكمال أعمال خط نقل الطاقة الكهربائية غرب أجدابيا 66 ك ٠ف من أجل تحسين الشبكة العامة بالمنطقة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن العمل جرى بإشراف الإدارة العامة للجهد المتوسط وأن الشركة المنفذة للمشروع هي من قامت بأعمال النقل.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال جرت في إطار حرص الشركة العامة للكهرباء ومتابعتها المستمرة لاستكمال مشاريع خطوط نقل الطاقة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا.