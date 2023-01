رئيس المجلس التسييري غات: نشهد أزمة وقود منذ أيام

ليبيا – أكد رئيس المجلس التسييري ببلدية غات إبراهيم الخليل أن بلدية غات تشهد أزمة وقود منذ أيام، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر اللتر في السوق الموازي لـ 4 دنانير.

الخليل ناشد عبر قناة “ليبيا بانوراما ” الحكومة من خلال وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بالتدخل لحل هذه الإشكالية وإرسال شحنات وقود إلى المنطقة لحل هذه المشكلة التي أدت لاستياء الأهالي جراء هذا الوضع الذي عطل الحياة بالبلدية.

