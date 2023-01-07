الحامي: لقاء مرتقب بين النواب والأعلى للدولة دون رعاية أممية

وصفت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي مخرجات اجتماع القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري بالتقدم الكبير في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكدت الحامي لقناة ليبيا الأحرار، أن رئاسة المجلسين ستلتقي خلال الأيام القادمة داخل ليبيا لأول مرة دون رعاية أممية؛ داعية الرئاستين إلى ضرورة الاتفاق على وضع وعاء زمني للاستحقاق الانتخابي والكشف عن آلية إجراء الانتخابات.

ورجحت الحامي أن يتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على آلية تشكيل حكومة جديدة ينحصر دورها في تنظيم الانتخابات وتستطيع العمل على الأرض في كافة المدن الليبية دون استثناء، بحسب قولها.

كما دعت الحامي المجلسين إلى ضرورة استكمال المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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