وقفة احتجاجية شمال بني وليد لمطالبة حكومة دبيبة بتحسين الأحوال المعيشية

طالب أعيان وشباب قبيلة المناسلة شمال مدينة بني وليد، حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بتحسين الأحوال المعيشية، وذلك في وقفة احتجاجية.

وخلال الوقفة، طالب المحتجون بعودة الحياة داخل المنطقة إسوة بباقي المناطق والقبائل، وحفر آبار داخل القبيلة، لسد حاجة المواطنين من المياه، واستكمال الطرق، وفي مقدمتها الطريق المؤدية للمقبرة.

ورفع المحتجون لافتات تقول: “لا للتهميش.. نعم لعودة الحياة لقبيلة المناسلة” مؤكدين أن وقفتهم اليوم احتجاجا على المعاناة المعيشية وضنك العيش وقلة الخدمات داخل القبيلة وأحيائها، والتي يقطنها أكثر من 7 آلاف نسمة.

كما ناشد المحتجون الجهات المسؤولة بتحويل المركز الصحي إلى مشفى قروي إسوة بباقي المشافي داخل المدينة، واستكمال مشاريع المدارس بما يتماشى مع عدد الطلبة، واستحداث فرع للجوازات ليخفف من معاناة المواطنين.