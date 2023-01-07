مدير مصرف الدم البيضاء: نقص حاد في أكياس الدم واضطررنا للإستدانة لتوفيرها

الوطن| رصد

قال مدير مصرف الدم المركزي في البيضاء، هشام أدهمش، إن المصرف يعاني من نقص حاد في أكياس الدم، رغم صرف “المتشبثين بالسلطة” 127 مليار دينار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن القيم التسييرية لم تصرف منذ شهر يونيو الماضي.

وأضاف ادهمش في تصريحات صحفية، إن المصرف يضطر للاستدانة، فيستغل أصحاب الشركات الظرف ويضاعفوا أثمان الأكياس، مناشداً وزارة الصحة لتسييل أي قيمة مالية لحل المشكلة.

ولفت إلى عدم إمكانية استخدام الكمية “القليلة” الموجودة إلا للحالات داخل المستشفى، في حين أن التبرّع سيتوقف لحين توفر أكياس، موضحاً أن المصرف لن يستدين حتى نفاد كمية الأكياس بالكامل.