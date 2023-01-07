أبرز المخالفات في انتخابات المجلس البلدي الخمس

نشرت شبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية، أبرز المخالفات حول عملية الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي الخمس.

وتاليا أبرز المخالفات التي تم رصدها:

افتتـاح 11 محطـة انتخابيـة قبـل التوقيـت المحـدد لافتتـاح محطـات الاقتراع وهـو 9:00 صباحا، وتأخر الافتتـاح إلى بعـد الساعة 9:30 صباحا في مركز واحد. رصـد وجـود خلـوتين ملاصقتين لبعضهما يتيحـان للناخبين رؤيـة اختيـارات بعضهم البعض في المحطـة رقـم “1” في المركـز الانتخـابي “علي عثمان البكاي”، (042028) وجـود الخلـوة الانتخابيـة في موضـع يستطيع مراقـب الصـناديق رؤيـة اختيارات الناخبين في المحطـة رقـم “1” في المركـز الانتخابي “موقعـة النقازة (042004). قيـام أحـد الناخبين بالاتصال داخل المحطـة بعـد استلام ورقـة الاقتراع والاستعلام عـن رقـم أحـدى القـوائم في المركز الانتخابي “عـلي عثمان البكاي”. رصـد في المركـز الانتخابي “بشـير السعداوي” ( 042034 ) قيـام وكيـل قائمـة السفينة رقـم ( 5 ) بالتـأثير على الناخبين للتصـويت للقائمـة داخـل المركز، وقيـام أحـد أعضـاء المركز الانتخابي بتوجيـه الوكيـل إلى إزالـة بطاقته المعتمدة. رصـد وجـود دعايـة انتخابيـة بـالقرب مـن مراكـز الاقتراع التاليـة: شهداء المرقـب (042012) ، أبـوبكر الصـديق (042029)، الاستقلال (042019)، إمحمد بن إبراهيم (042033)، شهداء الحفير بنات (042036). عـدم إفصـاح مـديرو المحطـات عـلى عـدد الأوراق المستلمة عنـد الافتتـاح للمراقبين والوكلاء في (11) محطة انتخابية

وأوصت الشبكة بإعادة ترتيـب أمـاكن وضـع الخلـوات في المحطـات بحيـث تـحـافظ عـلى سرية اختيار الناخبين، وعدم إلصاق الخلوات في بعضها البعض،

والتأكيـد عـلى موظفي محطات الاقتراع بـالالتزام بـالإجراءات وعـدم افتتاح أو إغلاق المراكز في غير وقتها المحدد، وتـدارك وجـود الدعاية الانتخابية في المراكـز المذكورة أعلاه وإزالتهـا لضمان عدم تأثيرها على الناخبين، والتأكيـد عـلى مـديري المحطـات بضرورة الإفصـاح عـن كـل البيانـات والإجـراءات المتبعـة بمـا فيهـا الأوراق المستلمة وعـدد المصـوتين وغيرها، والتشديد عـلى رجـال الأمـن بـالالتزام بوجـودهم في أماكنهم قبـل الافتتـاح وعـدم مغـادرتهم للمراكز الانتخابيـة حـتـى انتهـاء عمليـة الاقتراع بالكامل.