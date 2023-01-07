المنصوري: لا انتخابات في وجود عقيلة والمشري.. وإعلان القاهرة فقاعة

قال عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور ضو المنصوري، إنه لن تكون هناك انتخابات بوجود رئيسي مجلسي النواب والدولة في المشهد السياسي، وأن إعلان القاهرة مجرد فقاعة لا قيمة لها ولن تجد طريقها على أرض الواقع.

أضاف المنصوري في تصريحات صحفية أن عقيلة والمشري يسعيان للتمديد لنفسيهما على حساب طموحات الشعب في إجراء الانتخابات، والمشري يتحدث عن استفتاء شعبي لحسم الجدل حول نقطتي الخلاف بين المجلسين لكنه يغيب مشروع الدستور عن الشعب، وفق قوله.

وتابع المنصوري: “عقيلة يسيطر على السلطة القضائية ويعلم أنه لا حظوظ له في حال تسليمه السلطة ودخوله للانتخابات، ومشروع الدستور ينهي المراحل الانتقالية ويقصي عقيلة والمشري لذلك هما يسعيان لتغييب الدستور” وفق تعبيره.