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وصول جثمان مواطن ليبي توفي في كوريا الجنوبية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية وصول جثمان المواطن عبد المنعم المصري ميلود الذي توفي بكوريا الجنوبية إلى مطار معيتيقة، اليوم السبت، على متن طائرة الخطوط الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن السفارة الليبية لدى كوريا الجنوبية تتابع عن كثب مع الجهات النيابية المختصة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال التحقيقات في ملابسات الوفاة.

وبينت الوزارة أن السفارة أفادت بأن التقرير النهائي لتحقيقات النيابة الكورية سيصدر خلال شهر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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