الأمين: المشري وعقيلة لا يمتلكان أي صلاحية ليقررا لوحدهما قاعدة دستورية

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يمتلكان أي صلاحية ليقررا لوحدهما قاعدة دستورية ولا إصدار قانون انتخابات وتقرير إجراء انتخابات رئاسية من دون دستور مستفتى عليه وتجاوز المطلبية الليبية الغالبة بإجراء انتخابات تشريعية ممكنة.

الأمين أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن تقسيم ومحاصصة السلطة التشريعية “مجلس نواب + مجلس شيوخ” ليس من صلاحياتهما كشخصين ولا كرئيسين اعتماده فهو شأن دستوري لابد من استفتاء الشعب الليبي عليه لانه يتصل بمبدأ الفصل بين السلطات ولا يمكن التذرع بالتوازن بين الاطراف والذيول هنا لانه لا يخدم إالا مربوعة عقيلة وتكية المشري ولا يكرس إلا مبدأ التمدد بالعبث والانكماش بالخبث وتقليد التدوير السلطوي.

وتابع: “اما بدعة التقديم والتأخير فضلاً عن عدم شرعية إجراء الرئاسية بلا دستور، فإن القول بجولتين هو البدعة المفصلة والحيلة المرقعة والمكر المثقوب الذي عرفناه بقانون التارزي عقيلة والمفصل عباس والمفصل عليه حفتر وهو لا يعزز إلا انعدام الثقة ولا يمنح إلا المعطل والمعرقل مكنة قلب الصناديق بعد استقراء حظوظه الانتخابية ويمنحكما فرص جديدة لادخال الليبيين في جدل عقيم و صخب مكرور فيما تظل كراسيكم ثابتة فوق تصدعات الوطن الليبي والليبيين حتى يعملوا الإرادة ليستجيب لهم القدر”

