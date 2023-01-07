مدير مصرف الدم البيضاء: اضطررنا للاستدانة لتوفير أكياس الدم

عبر مدير مصرف الدم المركزي البيضاء هشام أدهمش، من معاناة مصرف الدم المركزي من نقص حاد في أكياس الدم، بسبب عدم تسيل المصرف المركزي القيم التسييرية للمركز من شهر 6 الماضي.

وناشد مدير مصرف الدم المركزي البيضاء وزارتي الصحة والمالية بتسييل أي قيمة لتوفير أكياس الدم اللازمة للمرضى التي تحتاج لوجود سيولة مالية، مشيراً إلى أن المركز يضطر إلى الاستدانة، مشيرا إلى أن أصحاب الشركات يستغلوا الظرف ويضاعفوا من قيمة الأكياس.

وأضاف، “قررنا عدم الدخول في الديون على الأقل حتى نفاد كمية الأكياس بالكامل، ولا نستطيع استخدام الكمية القليلة الموجودة إلا للحالات داخل المستشفى أما التبرع فيكون عند توفر الاكياس، مشيراً إلى أن الإقبال على التبرع بالدم من المواطنين يعترف ضعيفا”.