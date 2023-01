بوراس: على الحكومات الليبية إنشاء صندوق استثماري لجبر ضرر ضحايا الحروب

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس في اليوم العالمي ليتامى الحروب، إن الحروب خلفت في ليبيا أسر متعثرة وظروف صعبة في ظل الأزمة الليبية المتشعبة والتي طالت كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وليس الأمنية والعسكرية فقط بل نالت من استقرار الأسر الليبية ودمرت حياتها.

بوراس طالبت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الحكومات الليبية والنافذين في شرق وغرب وجنوب ليبيا بإنشاء صندوق استثماري لجبر ضحايا الحروب.

وأوضحت أن ذلك يكون بمنح فرص اقتصادية لهم لإقامة مشاريع صغرى ومتوسطة تعويضاً لهم عن خسارتهم وحرمانهم من ذويهم وإشراكهم ودمجهم في الحياة بصورة اجابية وفاعلة في اطار المنفعة المتبادلة التي تكافح نمو المجتمعات الضعيفة في ظل الحروب والصراعات والازمات السياسية والاقتصادية المتتالية.

