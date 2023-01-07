الشركسي: الدبيبة لا صلة له من قريب أو بعيد بالانتخابات

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قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، إن الدبيبة يحاول توظيف الحديث عن الانتخابات ويتعهد بإجرائها “متناسياً” أنه يمثل سلطة تنفيذية، ولا صلة له من قريب أو بعيد بالانتخابات.

ووصف الشركسي في تصريحات صحفية بيان المجلسين الصادر بالقاهرة، حول الوثيقة الدستورية بـ”المبهم”، متهماً إياه بتوظيف الحديث عن الانتخابات لصالح مسعاهما الأساسي، وهو تغيير السلطة التنفيذية وتقاسم مقاعدها، وأيضاً تقاسم إعادة تعيين شاغلي المناصب السيادية.

وأوضح أن ما كان ينتظره الليبيون والمجتمع الدولي من عقيلة صالح والمشري هو “إعلان التوافق بينهما على المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية والمتعلقة بشروط ترشح للرئاسة وتحديداً بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، فتلك الشروط هي الأزمة العالقة بين الرجلين منذ فبراير الماضي، ولم تسفر لقاءاتهم ولقاءات وفود مجلسيهما عن أي تقدم بها”.

واعتبر أن “البيان خلا من أي توضيح لملامح خريطة الطريق التي أشاروا إليها، بل إنهم لم يحددوا حتى ما هي السيناريوهات البديلة التي سيتم طرحها إذا لم تمرر القاعدة الدستورية نهاية المطاف، وهذا يعني أنهما لا يملكان أي قدرة حقيقية للفصل بتلك البنود الخلافية، وبدلاً من الإقرار بذلك، حاولوا توظيف واستهلاك الحديث بالإعلام عن توافقهما بشأن الانتخابات أملاً في أن يحفف ذلك الضغوط المحلية والدولية التي تطالبهما بالإسراع بإجراء الانتخابات” لافتاً إلى أن بيان البعثة الأممية الأخير يظهر بوضوح أن المجتمع الدولي غير راضٍ بما تم إنجازه من قبل المجلسين.