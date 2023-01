أبو الغيط يُرحب بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والدولة

ليبيا – رحبَ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والدولة، بشأن الوثيقة الدستورية، برعاية مصرية، عقب مباحثاتهما في القاهرة أمس الخميس.

جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أعرب عن شكر الأمين العام وتثمينه لجهود جمهورية مصر العربية لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف وبالشكل الذي مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل منهما.

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام يحدوه الأمل بأن يستتبع هذا التطور السياسي خطوات عملية وجادة تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية باعتبارها المطلب الأهم لدى الشعب الليبي، كما أنه يناشد جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمّن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

وجدد المتحدث تأكيد دعم جامعة الدول العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية

