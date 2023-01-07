ليبيا.. حكومة الوحدة تعتزم فتح مظاريف مناقصات الخدمات العامة الأربعاء المقبل

تعتزم حكومة الوحدة الوطنية، فتح مظاريف مناقصات الخدمات العامة التي جرى الإعلان عنها عبر منصة المشتريات الحكومية، الأربعاء المقبل.

وأوضحت الحكومة، في بيان لها، اليوم السبت، أن فتح المظاريف يأتي بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، مشيرة إلى أن موعد الفتح سيكون عند الثانية عشرة ظهرا.

وأضافت: هذه هي الخطوة الأولى في مشروع العمل من خلال منصة المشتريات الحكومية.

والإثنين الماضي، وافق المجلس على إصدار لائحة المشتريات الحكومية التي ستكون أحكامها جزءا لا يتجزأ من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار رقم 563 لعام 2007م.

واعتمد المجلس توزيع مخصصات الباب الثالث (التنمية) والتي سيجري إنفاقها على مشروعات محددة وموزعة توزيعا عادلا على المناطق المختلفة في ليبيا.