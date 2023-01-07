استرداد 25.2 مليون دينار من متهمين بالتورط في قضية جمارك بمصراتة

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، استرداد 25 مليونا و275 ألفا و659 دينارا في قضية كسب غير مشروع وجهت الاتهامات فيها إلى منسوبين بحرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

واتهمت النيابة العامة بعض منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري؛ بالتأمر مع أخريين على ارتكاب فعل اختلاس الضمانات الجمركية، ثم تمويه مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أشخاص أسهموا في الجريمة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأشار البيان إلى تعيين النيابة العامة “هوية كل من ساهم في الجريمة” دون أن تكشف عن أسمائهم، فضلا عن تحديد وجهة المبلغ المذكور سلفا واتخاذها إجراءات استردادها.