منظمة الهجرة: إعادة 24 ألف مهاجر إلى ليبيا في 2022

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن إعادة 24 ألفا و684 مهاجرا غير شرعي إلى ليبيا في عام 2022، بعد فشل محاولاتهم في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المنظمة قولها إن عدد المهاجرين شهد انخفاضًا بنسبة 24% في عام 2021، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في ذلك العام 32425 مهاجرا.

وأكدت المنظمة أنها سجلت 1373 حالة ما بين غريق ومفقود، خلال العام الماضي، مقارنة بـ662 شخصاً غرقوا و981 في عداد المفقودين خلال العام نفسه.

وفي أواخر العام الماضي أعلنت المنظمة أن قوات خفر السواحل أنقذت 633 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، وأعادتهم إلى الساحل في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022.

كما أكدت المنظمة أنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم، خلال السنوات السبع الماضية بطريقة آمنة وكريمة، عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية.

ووصفت المنظمة هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ عام 2015، بأنه شريان حياة حاسم للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا، ويرغبون في العودة إلى ديارهم، وإعادة بناء حياتهم.