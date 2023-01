باشاآغا لـ وفد من أعيان قبيلة الدرسة: الحكومة جاءت للم شمل وخدمة الليبين في جميع مناطق ليبيا

ليبيا – التقى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا، وفداً من أعيان قبيلة الدرسة، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد أبوزقية .

وأعرب الوفد عن سعادتهم بلقاء باشاآغا وجددوا دعمهم الكامل للحكومة الليبية، خصوصاً أنّها جاءت بناءًا على اختيار ليبي ليبي وأثنوا على دورها وجهودها في مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية .

كما رحب باشاآغا بالوفد، وأشاد بتاريخ قبيلة الدرسة ودورها في المصالحة الوطنية ووقوفها مع بناء الوطن دائماً.

وأكد على أن الحكومة الليبية جاءت للم شمل وخدمة الليبين في جميع مناطق ليبيا .

