رئيس المجلس الأعلى للشباب العربي والدولي فرع بنغازي يكشف لــ”وال” طبيعة عمل المجلس وبرنامجه للعام 2023

بنغازي 07 يناير 2023 (وال)- كشف رئيس المجلس الأعلى للشباب العربي والدولي فرع بنغازي الدكتور ونيس محمد العبيدي، عن عقد خلال الأيام القادمة مؤتمرًا للتعريف بالمجلس وإشهاره، وتقديم من خلاله برنامج العمل للعام 2023.

وقال العبيدي – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن البرنامج سيشمل مقترح متكامل مدروس من قبل علماء وخبراء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين وأكادميين وأمنيين، حال الموافقة عليه والتبني بالدعم سيكون متاحًا لجميع الجهات الحكومية.

وأضاف العبيدي أنه خلال الفترة القادمة سيتم فتح باب الإنتساب للعضوية لجميع شرائح الشباب من سن الثامنة عشر حتى الخامسة والثلاثين، وأما من سن 40 وما فوق سيتم دمجهم كقادة في المجلس الذي تأسس في عام 2015.

وأشار العبيدي إلى أن المجلس يهدف إلى الاهتمام بالشباب الذين هم عماد المستقبل، وذلك عبر إنخراطهم في دورات تدريبية مكثفة وتأهيلهم وصنع قادة قادرين على تحمل المسئولية، بالإضافة لخلق صف ثاني من القياديين لمواجهة صعوبات المستقبل وابتكار إدارات جديدة وتنمية مستدامة.

وأوضح العبيدي أن هذا المجلس سيسعى بالدرجة الأولى لخدمة الشباب، من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج تعليمية، وربط الشباب مع شباب من الدول العربية الذين لديهم برامج متطورة للإندماج معهم وخلق قادة على مستوى دولي.

كما تحدث العبيدي عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل فهي لديها دور في هذا البرنامج عبر إقامة دورات تدريبية للسجناء في جميع المهن الحرفية، وتأهيلهم ومنحهم قروض عينية للاعتماد على أنفسهم ودمجهم في الحياة من جديد بعد إكتمال مدة سجنهم، لتكوين مستقبل خالي من الشوائب.

وتابع العبيدي: “المجلس يوجد به قادة من جميع الشرائح، وليس مقتصرًا على فئة معينة، وحتى النساء لهن دورٌ فعّال في هذا المجلس، بإعتبار أن هذا المشروع مشروعٌ كبيرٌ مدورس دراسة شامله من عام 2023 حتى 2050.

وحول تكليفه برئاسة المجلس، تحدث العبيدي إن تكليفه بهذه المنصب جاء من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب العربي والدولي وائل إدريس الجدك، والمجلس لديه عدة فروع لمكاتب في دول الجزائر وتونس ومصر والمغرب، وفكرة المجلس هو ضم الاتحادات الشبابية والمنظمات تحت بنده، للإنخراط بها في المجلس وجعل منهم قادة حقيقيين للمستقبل، لقيادة عجلة الحياة بعمل برتوكول خاص بهم لتنظيم دورات تدريبية. (وال) م ب / ر ت

كتب| مصطفى بوغرارة

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