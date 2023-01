بعد لقائهما في القاهرة.. مصر ترحب بنتائج اجتماع عقيلة والمشري

رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، “أحمد أبو زيد” بتوافق رئيسي مجلسي النواب والأعلى الدولة، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.

وأكد السفير أبو زيد، عبر حساب الخارجية المصرية، دعم مصر لخيارات الشعب الليبي، وبما يفضي إلى تحقيق استقرار ليبيا وسيادتها، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، بحسب تعبيره.

وأشار المتحدث، إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، الذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل العام الماضي برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي، طبق قوله.

المصدر: الخارجية المصرية

