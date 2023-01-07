الخارجية الليبية: ننتظر التقرير النهائي لملابسات وفاة “عبدالمنعم ميلود” في كوريا خلال شهر

وصل جثمان المواطن عبدالمنعم المصري ميلود، الذي وافته المنيّة بدولة كوريا الجنوبية إلى ليبيا بمطار معيتيقة، اليوم السبت الساعة الرابعة فجراً، على متن طائرة الخطوط الليبية.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، إن إدارة الشؤون القنصلية والسفارة الليبية لدى جمهورية كوريا الجنوبية بذلت كل الجهود فور وقوع الحادثة، مع السلطات والجهات المختصة الكورية، من أجل إتمام الإجراءات وتسهيل عملية الإفراج ونقل الجثمان في أسرع وقت ممكن إلى ليبيا.

وتتابع السفارة الليبية لدى جمهورية كوريا الجنوبية عن كثب مع الجهات النيابية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة واستكمال التحقيقات في ملابسات الوفاة والتي حسب ما أفادتنا السفارة بأن التقرير النهائي لتحقيقات النيابة الكورية ستصدر خلال شهر.

وأبلغ ممثلو الوزارة أسرة وذوي المرحوم، تعازي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وأن يلهمهم الله تعالى الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.