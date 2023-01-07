الخارجية المصرية: ندعم أمن واستقرار ليبيا من خلال اخراج المرتزقة والمضي نحو الانتخابات

الوطن / رصد

اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على دعم المؤسسات الليبية لتحقيق أمن ووحدة ليبيا من خلال اخراج المرتزقة.

ورحبت الخارجية على لسان المتحدث باسمها بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية.

وعتبرت الخارجية المصرية ان التوافق يعد خطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت