دومة: أستغرب كيف مرر أعضاء مجلس الدولة من فزان القاعدة الدستورية

انتقد عضو مجلس النواب مصباح دومة القاعدة الدستورية الدستورية الصادرة من مجلس الدولة الاستشاري.

ورأى دومة أن القاعدة الدستورية الصادرة من مجلس الدولة تظلم أهل فزان في عددهم داخل مجلسي النواب والشيوخ.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “كنا نعول كثيراً على لقاء رئيسي النواب والدولة لكن القاعدة الدستورية الصادرة من مجلس الدولة التى وصفت بالنهائية أستغرب كيف قام أعضاء مجلس الدولة من فزان بتمريرها بهذه الصيغة وخاصة فيما يتعلق بمجلسي النواب والشيوخ (العدد، المقر)؟”.