غلوبال فاير باور: الجيش الليبي في المركز 12 عربيا و80 عالميا

جاء الجيش الليبي في المركز 12 عربيا و 80 عالميا في تصنيف مؤشر “غلوبال فاير باور” لسنة 2023 .

وتصدر الجيش المصري قائمة الدول العربية واحتل المركز 14 عالميا. من جهتها حافظت السعودية على مركزها الـ22 عالميا، بينما جاءت ثانية على مستوى الجيوش العربية.وحلت الجزائر في المركز الثالث عربيا بينما احتلت المرتبة 26 عالميا. وجاء الجيش العراقي في المركز الرابع عربيا و45 عالميا متبوعا بجيش الإمارات الذي حل خامسا عربيا و56 عالميا.

أما الجيش المغربي فقد حل في المركز السادس عربيا خلف الإمارات بينما احتل المرتبة 61 عالميا. وجاء الجيش السوري في المرتبة 61 عالميا والسابعة عربيا متبوعا مباشرة بجيش قطر الذي حل ثامنا عربيا و26 عالميا.

من جانبه، حلّ الجيش التونسي في المركز التاسع عربيا و73 عالميا، ليليه مباشرة الجيش اليمني الذي ختم قائمة العشر دول الأقوى عسكريا على المستوى العربي و74 عالميا.

وحل السودان في المركز 75 عالميا تبعه الجيش العماني في المركز 76، بينما جاء الكويت في المركز 78 عالميا متبوعا بكل من البحرين (79) وليبيا (80) والأردن (81) ثم لبنان بعيدا في المركز 111 وموريتانيا (132).

أما عالميا فقد حافظت الولايات المتحدة الأميركية على صدارة أقوى جيوش العالم، متبوعة بروسيا، ثم الصين في المركز الثالث. ويشار إلى أن المؤشر يستخدم في التصنيف أكثر من 50 عاملا، أبرزها القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها.