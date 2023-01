التومي يناقش مجموعة من القضايا بالشراكة بين حكومة الدبيبة ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة

ليبيا – التقى وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال رئيس لجنة الدعم الدولي “بدر الدين التومي” مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا (UNSMIL) “جورجيت غانيون”.

اللقاء خُصِّص وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة لمناقشة مجموعة من القضايا بالشراكة بين الحكومة ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة.

وتم استعراض دور لجنة الدعم الدولي في تنظيم عمل وبرامج المنظمات الدولية مع الحكومة وآليات العمل المعتمدة بما يضمن الاستفادة منها بالتوازي مع المشروعات الحكومية خلال السنوات القادمة.

