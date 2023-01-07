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الوطنية للنفط: تراجع النفط الليبي إلى مليون و209 ألف برميل

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت وصول إنتاج النفط الخام إلى مليون و209 آلاف برميل، متراجعًا من مليون و230 ألف برميل، آخر إحصائية للإنتاج كانت قد كشفت عنها المؤسسة في 22 ديسمبر الماضي.

وبلغ إنتاج المكثفات 47 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية فيما كان آخر إنتاج للمكثفات أعلنت عنه المؤسسة 57 ألف برميل.

هذا ورجح تقرير لغرفة الطاقة الأفريقية في وقت سابق أن تشهد ليبيا أقصى نمو نفطي على المدى المتوسط مقارنة بالعام 2022 شرط أن تهدأ النزاعات الداخلية، ووفق التقديرات قد يصل إنتاج ليبيا إلى 1.3 مليون برميل يوميا في 2023.

الوسوم

الحقول والموانئ النفطية المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا

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الوطن الليبية

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