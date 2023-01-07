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نصية يشارك في اجتماع الدورة التاسعة والعشرون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شارك عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية في اجتماع الدورة التاسعة والعشرون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تقرير الأمين العام للاتحاد و تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية وتقريري الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد و تقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي بالإضافة إلى استراتيجية عمل الاتحاد ( 2023- 2026)و كذلك مشروع جدول أعمال المؤتمر الرابع والثلاثون للاتحاد.

واختتم اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالاتفاق على عقد مؤتمر الاتحاد القادم في جمهورية العراق في الفترة من 24 إلى 26 فبراير للعام الجاري .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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