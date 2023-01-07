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نصية يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

شارك عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة.

الاجتماع ناقش تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق القانوني و تقرير الأمين العام للاتحاد و تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية وتقرير الفريق القانوني وجائزة التمييز البرلمان العربي واستراتيجة الاتحاد 2023-2026 ومشروع موازنة العام 2023 وجدول أعمال 34 للاتحاد، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر الاتحاد القادم في جمهورية العراق من 24 إلى 26 فبراير.

 

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الوطن الليبية

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