نصية يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

الوطن / رصد
شارك عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة.
الاجتماع ناقش تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق القانوني و تقرير الأمين العام للاتحاد و تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية وتقرير الفريق القانوني وجائزة التمييز البرلمان العربي واستراتيجة الاتحاد 2023-2026 ومشروع موازنة العام 2023 وجدول أعمال 34 للاتحاد، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر الاتحاد القادم في جمهورية العراق من 24 إلى 26 فبراير.
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