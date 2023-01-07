لنقي: تنفيذ اتفاق عقيلة والمشري يحتاج آليات عمل واضحة

تعليقًا على اتفاق رئيسي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، إن أكثر من عشر سنوات نعيش مرحلة فوضى عارمة أدت إلى صراع دام، والصراع نتج عنه غياب هيبة الدولة بانقسام مؤسساتها و على رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية وفساد السلطة التنفيذية المالي والإداري الذى أصبح من غير الممكن السيطرة عليه دون توحيد المؤسسات.

أضاف في تصريحات صحفية أنه لا يمكن تنفيذ ما تم وسيتم بين مجلسي النواب والدولة من قرارات دون الالتفات إلى آليات واضحة، وسبل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، ويجب عدم استثناء القادة العسكريين في البلاد من أخذ رأيهم في سبل تحقيق توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية التي نعول عليها في إرجاع هيبة الدولة واستقرارها.