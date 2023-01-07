نقابة معلمي المرج تعلن عن عطلة تضامنا مع نقيب المعلمين

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أعلنت نقابة معلمي المرج، اليوم السبت، اعتبار يوم غدٍ الأحد، عطلة رسمية لكافة المعلمين والعاملين بقطاع التعليم بشقيه العام والخاص تضامنا مع النقيب العام المعلمين بليبيا، عبدالنبي صالح النف.

وقالت النقابة، إن ذلك جاء بناء اجتماع مدراء مؤسسات التعليم العام بمدينة المرج.

يأتي ذلك بينما أصدر، المعلمين والمعلمات ونقباء المعلمين بالبلديات وأعضاء النقابة العامة للمعلمين، اليوم السبت في بنغازي، بيان استنكروا فيه “اعتقال” النقيب العام لمعلمي ليبيا.

وطالب البيان، الجهات القضائية والتشريعية والتنفيذية بإطلاق سراح نقيب المعلمين (دون قید أو شرط).

جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض على النقيب العام للمعلمين عند وصوله إلى مطار معتيقة في طرابلس، بناء على تعليمات النائب العام، بشأن قضية متعلقة بشكوى مقدمة من الوزير السابق للتعليم في الحكومة الليبية المؤقتة والسفير الحالي بدولة السودان، فوزي بومريز .

ووفقا لتعليمات النائب العام، فإنه يتم إيداع نقيب المعلمين في إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل في طرابلس ومن ثم تتم إحالته إلى مؤسسة الإصلاح الكويفية في بنغازي لعرضه على مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي.

وحذّر بيان، المعلمين والمعلمات ونقباء المعلمين بالبلديات وأعضاء النقابة العامة للمعلمين، من أنهم، في حال عدم الاستجابة لطلب إطلاق سراح نقيب المعلمين، سيعلنون عن اعتصام مفتوح في جميع المؤسسات التعليمية.