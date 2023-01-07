نقابة معلمي المرج تعلن الأحد عطلة رسمية للمعلمين والعاملين تضامناً مع نقيبهم

الوطن| رصد

أعلنت نقابة معلمي بلدية المرج، يوم غد الأحد، عطلة رسمية لجميع المعلمين والعاملين بقطاع التعليم بشقيه العام والخاص، في خطوة تصعيدية، تضامناً مع النقيب العام للمعلمين في ليبيا عبد النبي صالح النف.

وطالبت نقابة معلمي بلدية المرج في بيان لها يوم أمس الجمعة، بالإفراج فوراً عن النقيب العام لمعلمي ليبيا عبد النبي النف، خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، سيتم الإعلان عن اعتصام، وإغلاق للمدارس العامة والخاصة في البلدية.

واستنكرت النقابة بشدة ما تعرض له النف، من اعتقال غير قانوني، من حيث استخدام السلطات، لأنه وبحسب النظام الأساسي المعتمد من مجلس النواب، فإن النقيب العام وأعضاء النقابة العامة من المعلمين، يتمتعون بالحصانة القانونية، ولا يجوز استدعاؤهم من قبل أي جهة بدون إذن كتابي صادر عن رئيس مجلس النواب.

وأضافت النقابة أن ما حدث مخالف للتشريعات النافذة، ولا يحترم الشخصيات الاعتبارية، ودفاعه عن المعلم ومطالبته بحقوقه المشروعة، معربة عن ثقتها بالقضاء العادل ونزاهته ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع

وكان مكتب النائب العام، أصدر مذكرة لجهاز الشرطة القضائية، أحال فيها النف إليه، بعد أن تم اعتقاله من قبل مكتب المنظومة الأمنية بمطار معيتيقة.