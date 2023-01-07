الشركسي: اتفاق عقيلة والمشري يضع مجلسيهما أمام ضغط كبير لإنجاز الوثيقة الدستورية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي السبت: إن البيان المشترَك لرئيسيْ مجلسيْ النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في القاهرة يضع المجلسيْن أمام ضغط كبير إمّا الإنجاز التامّ للوثيقة الدستورية أو الذهاب إلى البدائل.

وأشار الشركسي إلى أنّ الوضع الحالي لا يتطلب تحديد نسب مئوية للتوافق بل الوصول إلى توافق كامل بدل إهدار الوقت، لافتا إلى أن البلاد تحتاج إلى إنجاز تامّ للإطار الدستوري والقوانين الانتخابية لتشكيل حكومة موحّدة تشرف على الانتخابات وتوحّد المؤسّسات المنقسمة للدولة.

وأضاف عضو ملتقى الحوار: في حال استطاع عقيلة والمشري تمرير القاعدة الدستورية داخل المجلسيْن واعتمادها فسيكون ذلك محفّزا لإنجاز خارطة طريق جديدة، وإذا فشلا فإنّ ذلك سيكون شهادة وفاة لحوارهما، متوقّعا لجوء البعثة الأممية في حال ذلك إلى البدائل إمّا إحياء ملتقى الحوار أو ترميمه .