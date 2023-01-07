ليبيا.. اصطدام 14 مركبة بطريق المطار بالعاصمة طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، حصيلة إصابات حادث اصطدام 14 مركبة بطريق المطار بالعاصمة الليبية.

واصطدمت 14 مركبة بطريق المطار من بينها شاحنتان جراء انزلاق سببه انسكاب زيوت على الطريق العام مع هطول الأمطار.

ووفق بيان صادر عن مديرية الأمن، تسبب الحادث في إصابتين بين البسيطة والمتوسطة.

ودعا مكتب شؤون المرور بمديرية الأمن السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة، تزامنا مع سقوط الأمطار، خاصة في الطرق السريعة والابتعاد عن تجمعات المياه، سواء بالمركبات أو في أثناء السير على الأقدام.