وزير النفط الليبي يدعو مسؤولي “كونوكو فيلبس” الأمريكية لإنجاز مشروع شمال جالو

دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مسؤولين أمريكيين إلى الإسراع بتنفيذ المشاريع التى سيكون لها الأثر فى زيادة الإنتاج، وخاصة مشروع شمال جالو والقطعة (NC 98).

جاء ذلك في لقاء للوزير ووفد مرافق له مع مسؤولين بشركة (كونوكو فيلبس) الأمريكية أمس الجمعة، ضمن زيارته التي يجريها إلى الولايات المتحدة والتي بدأت الثلاثاء الماضي.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بالشركة جوش كورلس، ومدير الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية ماك مور.

وأكد جوش رغبة شركته في مواصلة الاستثمار فى ليبيا، موضحا أنها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية. واعتبر أنّ الأوضاع فى ليبيا فى تحسن.

وتحدث عون عن تاريخ قطاع النفط الليبي وآليات التعاون المشترك بين الشركات الدولية العاملة فى ليبيا ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتطرق الاجتماع لمبدأ ترسيخ الشفافية فى المعاملات والإجراءات داخل القطاع بصفة خاصة وباقى هياكل الدولة بصفة عامة؛ فيما أكد الطرفان على مواصلة الاتصالات والتشاور لتذليل التحديات التى تواجه كونوكو فيلبس والشركات الأخرى في القيام بالتزاماتها.

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وشركة كونوكو فيلبس شركة أميركية دولية متخصصة في مجال الطاقة يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس وتملك مكاتب في عدد من دول العالم.