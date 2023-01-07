صوان: بيان القاهرة “مخيب للآمال” و”مليء بالفجوات”

الوطن| رصد

وصف رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان بيان رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح و خالدالمشري عقب لقاء القاهرة بـ”المخيب للآمال” و”المليء بالفجوات”.

وأشار صوان إلى أنّ ما نتج صدر عن لقاء القاهرة تدوير لبعض المصطلحات، ولا يحمل أي معنى ولن يؤدي إلى تقديم أية حلول سوى التفنن في ترحيل المشاكل والهروب إلى الأمام، بحسب رأيه.

ودعا صوان ما وصفه بالتيار الوطني في المجلسين، وكافة القوى السياسية الداعمة، إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل إنهاء الأزمة.

ولفت صوان إلى أنه بات من الضرورة؛ التواصل خارج الإطار الرسمي للجسمين، والدفع باتجاه تشجيع ودعم قيام بعثة الأمم المتحدة للدعم بتشكيل فريق حوار جديد.

ونوّه صوان بأنّه ينبغي على فريق الحوار التوافق على قاعدة دستورية لا تقصي أحدا، إلا من خلال القضاء، لافتا كذلك إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة تملك اعترافا دوليا واضحا، وقادرة على الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.